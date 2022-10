Ebendorf erhält einen neuen Spielplatz

Am Ortsrand von Ebendorf wird ein neuer Spielplatz gebaut. Rund neun Jahre wurde an dem Projekt geplant. Doch hätten sich viele Einwohner wohl einen anderen Standort gewünscht.

Der neue Spielplatz im Südwesten Ebendorfs nimmt Formen an: Die Hangrutsche sowie das große Klettergerüst mit Seilen und Nestern ist bereits aufgebaut, weitere Geräte sollen folgen.

Ebendorf - Barleben braucht Zuzug. Vor allem junge Familien sollen in die Gemeinde vor den Toren Magdeburgs gelockt werden. Deshalb wird emsig an der Entwicklung von Wohngebieten gearbeitet. Doch reicht das lange nicht, schließlich braucht es auch an Infrastruktur, damit sich Mütter, Väter und deren Kinder wohl fühlen.