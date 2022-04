Ebendorfer Friedhof erhält Urnen-Begräbnisstätte aus rotem Granit

Die Friedhöfe in der Gemeinde Barleben unterliegen schon seit Jahren einem stetigen Wandel. Die Nachfrage nach traditionellen Grabstätten ist nämlich erheblich zurückgegangen.

Ebendorfs Ortsbürgermeister Manfred Behrens zeigt schon einmal genau an, wo die neue Urnenbegräbnisstelle auf dem Friedhof künftig entstehen soll.

Ebendorf - Der Neue Friedhof an der Barleber Straße neben der Feuerwehr in Ebendorf macht einen gepflegten Eindruck. Alle Wege sind in Ordnung und die Grünanlagen werden offensichtlich regelmäßig auf Vordermann gebracht. Narzissen und andere Frühlingsblüher ragen aus der dünnen Schneedecke hervor. Gründe, weshalb Ortsbürgermeister Manfred Behrens (CDU) das parkähnliche Areal voller Stolz präsentieren kann.