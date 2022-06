Ebendorfer Kirchturm zeigt wieder die Zeit

Die Kirche in Ebendorf hat wieder einen Zeitmesser. Mitarbeiter einer Spezialfirma haben das überholte Ziffernblatt der Uhr wieder an den Kirchturm angebracht.

Jeremy Bröske (vorn) und Sebastian Kaiser haben das historische Ziffernblatt an den Ebendorfer Kirchturm montiert.

Ebendorf - „Nun können die Ebendorfer nicht nur hören, sondern auch wieder sehen, was die Stunde geschlagen hat.“ Das sagte am Montagmorgen Pfarrer Johannes Könitz, als um Punkt 8.30 Uhr die Montagearbeiten des sanierten Ziffernblattes samt Zeiger am Turm der Ebendorfer Dorfkirche beendet wurden.