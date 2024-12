Kinderbetreuung Ecole-Stiftung baut Kita in Barleben

Seit Wochen wird erneut auf dem Gelände des privaten Gymnasiums in Barleben gebaut. Auf dem Areal entsteht eine Kindertagesstätte der Stiftung. Am 3. Dezember 2024 wird Richtfest gefeiert. Was die Knirpse dort künftig erwartet.