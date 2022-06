Ehemalige Brauerei-Chefin ist Expertin in Colbitzer Bierglas-Ausstellung

Colbitz - In diesen Tagen mit ungemütlichem Wetter zieht es Petra Haase immer öfter auf den Museumshof in Colbitz. Dort wartet auf die ehemalige Geschäftsführerin der Colbitzer Heidebrauerei eine besondere Aufgabe. Ehrenamtlich kümmert sie sich um die große Bierglas-Ausstellung und bringt Ordnung in das große Durcheinander, das in den Vitrinen die letzten Jahre geherrscht hat. „Jetzt wird jedes Glas erfasst“, erklärt Petra Haase. Die Ausstellungsvitrinen habe sie sorgsam gereinigt und auch die Gläser poliert, die nach Bundesländern geordnet dann zusammengestellt werden. Bei nasskaltem Wetter verbringe sie schon bis zu fünf Stunden auf dem Colbitzer Museumshof. An die 800 Gläser werden am Ende in der fertig umgestalteten Bierglas-Ausstellung zu sehen sein. Davon habe sie rund 500 der verschiedensten Gläser bereits gereinigt und katalogisiert.