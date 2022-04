Eichenbarleber nehmen neuen Spielplatz in Betrieb

Kleine und große Eichenbarleber hatten sich mit Kinderflohmarkt und buntem Treiben am neuen Spielplatz eingefunden.

Eichenbarleben - Mit einem Fest zum Tag der Regionen haben die Eichenbarleber ihren Nachwuchs des Dorfes in den Fokus gerückt. Im Mittelpunkt stand nämlich ein erstmals ausgerichteter Kinderflohmarkt, der mit großem Erfolg stattfand, so erfolgreich, dass die Organisatoren gleich an eine Neuauflage im kommenden Jahr gedacht haben.