Eier und Kartoffeln kommen in Meitzendorf aus dem Automaten

In Meitzendorf soll ein sogenannter „Regiomat“ für den Lückenschluss in der ländlichen Versorgung sorgen. Die Bürger haben das neue Gerät gut angenommen.

Annette Schneider und Evelyn Fischer sind begeistert vom Angebot des ?Regiomaten? in Meitzendorf.

Meitzendorf - Ein Gerät auf dem Alten Schulhof inmitten von Meitzendorf zieht eine Menge Schaulustige an. Dort, wo ein Fleischer seine frischen Produkte und ein Bäcker Brot und Brötchen anbietet, zieht der „Regiomat“ die Kunden magisch an. Ausschließlich regionale Produkte sind hier zu finden, ist in großen Lettern zu lesen.