Hanni Bonath aus Colbitz blickt auf ein ereignisreiches und aufregendes Leben zurück. Was sie sich für die Zukunft wünscht.

Ein bewegtes Leben in der Börde: Hanni Bonath feiert 102. Geburtstag

Hanni Bonath hat im Pflegeheim in Colbitz ihren 102. Geburtstag gefeiert.

Colbitz - Es war Winter 1922, als Hanni Bonath das Licht der Welt erblickte. „Das war in Lugau, im Kreis Stollberg. Das ist so lange her“, sagt die 102-Jährige. Und zwar so lange dass sie, wenn sie sagt, sie sei als Kind der Nachkriegszeit aufgewachsen, den Ersten Weltkrieg meint. Kaum jemand kann das heute noch von sich behaupten. Das ist ihre Geschichte.