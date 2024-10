Erntedank in der Börde

An der Spitze des Festumzuges marschierten Bürgermeisterin Bettina Roggisch, Heidekönigin Mariele I., die Rogätzer Justitia Leah und der stellvertretende Wehrleiter Ramon Osterburg.

Heinrichsberg - Zum dritten Erntedankfest in Heinrichsberg gab es zur Eröffnung wieder einen Festumzug. Der setzte sich an der Elbstraße in Bewegung und führte durch das Elbedorf.

Mehr als 40 landwirtschaftliche Fahrzeuge waren dabei. Darunter waren sowohl Oldtimer, als auch hochmoderne Technik. An der Spitze des Umzuges marschierten Bürgermeisterin Bettina Roggisch, Heidekönigin Mariele I., die Rogätzer Justitia Leah und der stellvertretende Wehrleiter Ramon Osterburg. Die Musiker der Blaskapelle Angern mussten nicht zu Fuß laufen, sondern sorgten von einem Festwagen aus für die richtige Musik. Auch Landrat Martin Stichnoth wurde gesichtet. Er fuhr auf dem alten Belarus-Schlepper von Kreisbrandmeister Matthias Schumann mit.

Beim Umzug waren auch zahlreiche alte Trecker zu bestaunen. Foto: Burkhard Steffen

Der Umzug führte zum Festgelände, dem Hof der Agrar-Genossenschaft Heinrichsberg. „Das Unternehmen hat nicht nur sein Betriebsgelände zur Verfügung gestellt, sondern außerdem aktiv bei der Organisation des Festes mitgewirkt“, bedankte sich die Bürgermeisterin.

Zahlreiche Besucher genossen das abwechslungsreiche Angebot für das der Förderverein „Dorfgemeinschaftshaus Heinrichsberg“, die Sportfrauen, die Jagdgenossenschaft sowie die Feuerwehren aus Loitsche und Heinrichsberg verantwortlich zeichneten. Bei fröhlicher Blasmusik schmeckten Bier und Gegrilltes ebenso wie am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Die süßen Verlockungen hatten Frauen aus dem Dorf sowie die Sportfrauen und Mitglieder des Fördervereines gebacken. Gut nachgefragt wurden auch die Matjesbrötchen, die Renate Schulze schon bei vielen Feiern des Dorfes legendär gemacht haben.

Besonders die Kinder freuten sich über den Streichelzoo und das Spielmobil aus Magdeburg. Großes Interesse fand auch die Technikschau. Mit einer stimmungsvollen Disko endete am Abend das Fest.