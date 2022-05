Ein Supermarkt am Kreisel in Wolmirstedt ist vom Tisch, und nun?

Die Stadt möchte nun festlegen, welche Bebauung auf der Fläche am Kreisel künftig erlaubt wird.

Wolmirstedt - Ein Teil der Grünfläche am Kreisverkehr Samsweger Straße geht zurück an die Stadt. Die BBC Börde Bau und Besitz Contor GmbH (BBC) aus Oschersleben wollte dort einen bis zu 2000 Quadratmeter großen Rewe-Markt bauen, doch der Stadtrat hatte sich gegen so einen großen Markt ausgesprochen. Damit ist das Interesse des Investors erloschen. Beide Parteien, Stadt und BBC, sind vom Kaufvertrag zurückgetreten.