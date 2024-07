Anders als andere Einrichtungen hat der Hort in Wolmirstedt keine Probleme, Personal zu finden. Das sah vor vier Jahren noch ganz anders aus. Dann hat der Hort eine neue Idee umgesetzt.

Eine Idee aus der Not geboren: Wolmirstedts Hort hat sich neu erfunden

Paige aus der Johannes-Gutenberg-Grundschule bekommt von Erzieherin Diana Rolle ein Glitzertattoo. An Personal mangelt es nicht.

Wolmirstedt. - Der Fachkräftmangel macht inzwischen vor kaum einem Beruf mehr halt. In Sachsen-Anhalt zählt dazu insbesondere auch der Erziehermangel. Wie das Onlineportal „Statista“ zeigt, fehlten im Land Ende 2023 knapp 11.000 Erzieher. Eine Börde-Kita in Etingen ist wegen Personalmangels seit über einem Jahr sogar ganz geschlossen. Erziehermangel – ein Problem, dass der Hort in Wolmirstedt nicht hat.