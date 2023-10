Rogätz - In einer großen Runde hatten die Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen an die Kandidaten um das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters für die Elbe-Heide zu stellen. Zahlreiche Interessierte kamen ins Bürgerhaus Rogätz, um sich selbst ein Bild von Martin Francke, Daniel Schwarzkopf, Stefan Crackau (alle Einzelbewerber) und Michaela Kämpfert (AfD) zu machen. Die Moderation des Abends übernahm Wahlleiterin Anna Jäger. Die Runde wurde live übertragen.

Was die Bürger bewegte war vielfältig. Wie wollen die Kandidaten dafür sorgen, dass die Gasheizungen, die die meisten Bürger haben, weiterhin bezahlbar bleiben? Wie stehen sie zur Schulsozialarbeit oder wie sollen die Feuerwehren künftig aufgestellt sein? Die Frage nach neuen Baugebieten für Familien bewegte ebenso wie die Auswirkungen der Intel-Ansiedlung für die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Den Kandidaten wurde aber auch auf den Zahn gefühlt. Wie will ein künftiger Verbandsgemeindebürgermeister seine Ziele in den Gemeinderäten durchsetzen, wenn man noch nie in einer Sitzung der Gemeinderäte oder im Hauptausschuss war? Welche Kompetenzen bringen die Kandidaten mit, um über die Finanzen entscheiden zu können oder sind sie sich dessen bewusst, dass sie in Zeiten von Inflation eher ein Krisenmanager sein werden?

Mehr oder weniger konkret und greifbar waren die Antworten. Davon können sich Interessierte selbst ein Bild machen. Die Liveübertragung ist noch bis zur Wahl unter https://youtube.com/live/EJMLKpO7yf0?feature=share abrufbar.

Einig waren sich die Kandidaten am Ende allerdings in einem Punkt: „Gehen Sie am Sonntag, 15. Oktober, zur Wahl!“