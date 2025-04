Wer mitradeln will, ist gern gesehen. Eine geführte Radtour startet am 10. Mai von der Wolmirstedter Schlossdomäne, führt an der Elbe entlang bis Rogätz.

Wolmirstedt. - Auch Wolmirstedt ist in diesem Jahr Teil des Elberadeltages. Treffpunkt für die kostenlos geführte Radtour am Sonnabend, 10.Mai, ist 11 Uhr vor dem Bürgerhaus. Dort gibt es zunächst Getränke. Die 25 Kilometer lange Tour startet um 11.30 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden. Sie führt von der Schlossdomäne nach Glindenberg, an der Elbe entlang über Heinrichsberg, Loitsche bis Rogätz. Die meiste Zeit wird auf Asphalt gefahren sowie auf separaten Radwegen.

Die Tour soll gegen 13 Uhr am Klutturm in Rogätz enden. Dort wird ein Foto aufgenommen, ein Imbiss gereicht, eine Führung angeboten. Um 14 Uhr startet der Festumzug des Rogätzer Blütenfestes, an dem die Radler teilnehmen dürfen oder vom Straßenrand aus zuschauen können. Ab 14.45 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm auf der Rogätzer Festwiese.

Den Rückweg können die Teilnehmer selbstständig radeln oder den Zug nehmen. Der fährt stündlich von Rogätz nach Wolmirstedt und nimmt auch Fahrräder mit.

Radtour Teil einer Sternfahrt

Die Radtour ist Teil einer Sternfahrt. Andere Radfahrer-Gruppen starten an der Tourist-Info in Burg sowie an der Tourist-Info in Magdeburg. Die Teilnehmer aus allen Orten sollen gleichzeitig in Rogätz ankommen.

Bereits am 4. Mai gibt es sechs Touren, bei denen die Elbe in der Altmark erkundet werden kann und deren Ziel jeweils die Stadt Arneburg ist.

Elberaddweg 30 Jahre alt

Der Elberadweg wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Deshalb haben der Tourismusverband Elbe-Börde-Heide, der Landkreis Börde und die teilnehmenden Städte den Elberadeltag als Start in die Radfahrsaison vorbereitet.

Informationen zu den Veranstaltungen und zum Geburtstag des Elberadweges gibt es auf der Internetseite www.elberadweg.de.