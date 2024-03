Lange stand das Geschäft am Eingang zur Wolmirstedter Fußgängerzone leer. Die unansehnlichen Schaufenster boten keinen schönen Anblick. Nun gibt es wieder Leben.

Endlich ist die Ecke wieder schön: Neues Geschäft in der Wolmirstedter Innenstadt

Strahlende Augen zeigen Nadja Jagusch und Claudia Pohl. Sie sind mit dem Geschäft KIND-Hörgeräte in die Wolmirstedter Fußgängerzone gezogen, in das ehemalige Uhren-Schmuck-Geschäft Diedrich. Dort bieten sie einen besonderen Service an.