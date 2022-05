Erfolgreiche Züchter präsentieren sich in Colbitz

Marc Lauenroth aus Colbitz ist zum Jugendvereinsmeister gekürt worden und hat in diesem Jahr den Wolfgang-Stage-Gedächtnispokal gewonnen.

Colbitz - Marc Lauenroth aus Colbitz ist stolz. Mit seinen rost-rebhuhnfarbenen Welsumer Hühnern hat er sich nicht nur den Jugendvereinsmeistertitel gesichert, sondern auch den Wolfgang-Stage-Gedächtnispreis gewonnen. In beiden Wertungen hatte er für sein Geflügel über 900 Punkte geholt. In seiner Altersklasse bekam der jugendliche Züchter in der Kategorie Geflügel auch die Auszeichnung für das beste Tier.