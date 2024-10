Auch vor dem Rathaus in Irxleben steht eine Mitfahrbank. Die Mitglieder der Stiftung „Leben in der Hohen Börde“ Anke Busse (vorn l.), Steffi Trittel (daneben), Carola Pasemann (hinten l.) haben sie vorgestellt. Nun sollen auch in Barleben Bänke folgen.

Archivfoto: Gemeinde Hohe Börde