Erster Advent auf der Schlossdomäne in Wolmirstedt

Im vergangenen Jahr hat Corona dem Adventsmarkt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch in diesem Jahr hat sich Wolmirstedt zu drei Tagen Advent auf der Domäne durchgerungen, vom 26. bis 28. November. Doch viele lokale Akteure fehlen.

Wolmirstedt - Wolmirstedt nimmt die Tradition wieder auf: Am ersten Adventswochenende wird die Schlossdomäne in einen Adventsmarkt verzaubert. Drei Tage lang drehen sich Karussells, es gibt Schmalzkuchen, Glühwein, auch der Weihnachtsmann stapft jeden Tag über den Markt. Doch anders als sonst wird der Markt nicht von der Stadt organisiert. Verantwortlich ist Schausteller Rene Wesemann aus Tangerhütte. Der hatte bereits im Sommer die Schlossdomäne einen Rummelplatz verwandelt, ein großes Kettenkarussell aufgebaut und viel Publikum gefunden. Nun liegt der Adventsmarkt in seinen Händen.