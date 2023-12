An Solaranlagen auf Dächern scheiden sich mitunter die Geister. Für die einen gelten sie als wichtiges Instrument der Energiewende, für die anderen sind die meist schwarzen Paneele einfach nur hässlich. Auf modernen Gebäuden mögen sie sich in die geradlinige Architektur einbinden lassen. Aber auf Dächern wie im historischen Ortskern von Barleben ist das nicht so einfach. Schließlich würde ja auch niemand auf die Idee kommen, den Magdeburger Dom mit Sonnenkraftwerken zuzupflastern. Ja, der Vergleich ist überspitzt, doch verweist er auf das Ansinnen jener, die PV im alten Ortskern wollen, aber nur unter bestimmten Vorgaben. Daher ist die geänderte Bauvorschrift zu begrüßen, die als Kompromiss nun mehr Solaranlagen zulässt. Der Erfolg sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um eventuell mit einer weiteren Änderung der Bauvorschrift nachjustieren zu können.