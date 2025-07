Temperaturen, die an der 40-Grad-Grenze schrammen, machen auch Kindern zu schaffen. Können die alten Kitas aus DDR-Zeiten den Folgen des Klimawandels standhalten?

Extreme Hitze in alten Kita-Gebäuden und immer mehr heiße Tage: baut Wolmirstedt neu?

Isabell (l.) und Ella schätzen das Spiel im Schatten und die Erfrischung mit Wasser, bevor sie sich in die Gruppenräume zurückziehen.

Wolmirstedt. - Wasser erfrischt, das spüren Isabell, Ella und die anderen Kinder der Kita „Pusteblume“ an diesen extrem heißen Julitagen. Sie schätzen das Spiel an der Matschstraße gerade bei dieser Hitze. Auch die kühlen Sprenkel eines Schlauches haben ihnen auf dem Spielplatz Erfrischung verschafft. Doch zum Essen und Ausruhen müssen sie ins Haus zurückkehren und besonders in der oberen Etage des alten DDR-Baus staut sich die heiße Luft.

DDR-Bau und Klimawandel

Die Außenrollos wurden in den Kitas "Pusteblume" und "Ohrespatzen" bereits 2019 angebracht. Archibfoto: Gudrun Billowie

Die Kitas „Pusteblume“ und „Ohrespatzen“ sind Nachbarn im DDR-Kitabau aus den 1970er Jahren. Energieeffizientes Bauen, Dämmung und Beschattungskonzepte wurden damals anders gedacht. Das spüren Kinder und Erzieherinnen im Sommer deutlich. Einige heiße Tage lassen sich sicher überbrücken, aber angesichts des Klimawandels erleben wir längere und heißere Sommer. Lassen sich solch alte Gebäude an die veränderten Bedingungen anpassen?

Bereits 2019 hat die Stadt Außenrollos anbringen lassen. Doch die Wirkung reichte an heißen Tagen nicht aus. Inzwischen haben sich die Stadträte für eine weitere Beschattung stark gemacht und die Verwaltung beauftragt, verschiedene Wärmeschutzmaßnahmen zu prüfen. Zunächst soll die Wirkung einer Wärmeschutzfolie getestet werden. Die wurde Mitte Juni in einem der oberen Räume auf die Fensterscheiben geklebt. 1000 Euro hat die Stadt dafür ausgegeben. Hilft sie gegen die Wärme?

Heiß und dunkel

Das obere Fenster ist mit Folie beklebt. Ob sie wirkt, wird sich zeigen. Foto: Gudrun Billowie

Bisher sind Kitaleiterin Diana Ulrich und ihr Team nicht überzeugt. Am Mittwochvormittag zeigt das Thermometer im Raum bereits 26 Grad Celsius. Zu diesem Zeitpunkt schien noch keine Sonne auf die Fensterfront, die kommt erst am Nachmittag. Der Raum ist also heiß und auch dunkel, denn die Folie lässt kein Licht durch. Der Raum kann nur mit Deckenlicht genutzt werden. Lüften ist ebenfalls nicht erwünscht. Taugt die Folie für den Kindergartenalltag?

Der Raum nebenan ist beschattet, allerdings ohne Folie. Dort gibt es unter anderem Rollos, deren Außenseite beschichtet ist. An den Seiten dringt Tageslicht in den raum. Dort zeigt das Thermometer 28 Grad Celsius. Das sind zwei Grad mehr, als im Raum mit der Fensterfolie. Das kann allerdings auch damit zusammenhängen, dass sich in diesem Raum etwa 15 Kinder vor ihren Mittagstellern sitzen. Die Bolognese-Sauce für die Spaghetti dampft aus dem Topf.

Auswertung nach dem Sommer

Ein weiterer Raum soll außen Raffstores bekommen. „Ob eine der veranlassten Maßnahmen die Temperaturen in der Kita senken könnte, wird am Ende des Sommers zu sehen sein“, fasst Rathaus-Sprecherin Julia Schneider zusammen. Sobald die Ergebnisse ausgewertet sind, können die nötigen Schlüsse gezogen werden.

Angesichts des Hitzeproblems und eines riesigen Sanierungsstaus können sich Stadträte inzwischen sogar vorstellen, die Kitas neu zu bauen. In einem Baugutachten wurden gravierende Mängel in diesem alten DDR-Bau festgestellt. Dazu zählen Feuchteschäden im Keller, eine desolate Heizungsanlage, marode Heizkörper, Trink- und Abwasserwasserleitungen, überalterte Elektrotechnik, fehlender Brand- und Schallschutz.

Drei Millionen Euro für die Sanierung?

Um die Heizungs- und Sanitäranlagen auf den neuesten Stand zu bringen, werden Kosten von etwa einer Million Euro veranschlagt. Die Kosten für die Sanierung der Gebäudehülle werden auf zwei Millionen Euro geschätzt. Während einer Sanierung müsste außerdem eine Ausweich-Kita bereitgestellt werden. Die Kosten für Container oder Ähnliches sind noch nicht inbegriffen.

Nach der Sommerpause wird das Thema Sanierung oder Neubau den Stadtrat weiter beschäftigen. Isabell, Ella und die anderen „Pusteblumen“ indes werden an heißen Tagen weiterhin schwitzen.