Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) möchte wissen, was Kommunen wie Wolmirstedt fehlt, damit sich Radfahrer gut fühlen. Die Online-Befragung läuft bis 30. November 24 Uhr.

Wolmirstedt. - Wolmirstedt ist auf der Zielgeraden. Der Fahrradklimatest 2024 geht in den Endspurt. Nur noch heute, bis 24 Uhr, können Bürger im Internet daran teilnehmen. Um in die Wertung zu kommen, braucht Wolmirstedt mindestens 50 Teilnehmer. Bisher liegen 42 ausgefüllte Fragebögen vor. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hofft, dass sich noch acht Bürger finden, die Fragen beantworten und damit wichtige Impulse für die Fahrradfreundlichkeit in Wolmirstedt geben.

Beim Fahrradklimatest geht es darum: Macht das Radfahren vor Ort Spaß oder ist es stressig? Lebensnahe Rückmeldungen von Alltagsexperten helfen Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr bereits zum elften Mal statt.

Der Fragebogen ist unter fahrradklima-test.adfc.de zu finden. Das Ausfüllen dauert etwa zehn Minuten. Die Auswertung erfolgt im März.

Wolmirstedt strebt immer weiter in Richtung fahrradfreundliche Kommune, die Ergebnisse des Fahrradklimatests können ein weiterer Baustein werden.