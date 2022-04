Farsleben bei Wolmirstedt ist Teil der Weltgeschichte

Ein kleines Wunder geschah vor 77 Jahren in Farsleben: Ein Zug mit 2500 Juden an Bord, blieb auf dem Weg ins Konzentrationslager Theresienstadt stehen. Viele fanden die Freiheit und es hätte eine endgültige Geschichte mit gutem Ende werden können. Doch nun gibt es wieder Krieg in Europa.

Wolmirstedt - Die Geschichte des gestrandeten Zuges vom 13. April 1945 ist eine Geschichte des Krieges. Aber auch eine Geschichte, die für viele gut ausging, die Menschen aus aller Welt noch immer zusammenführt. Zur Feierstunde anlässlich des 77. Jahrestages reisten Gäste aus Israel, Amerika und Holland an. Was suchen sie in Farsleben, an gewöhnlichen Bahngleisen?