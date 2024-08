Am 10. August steigt ein Holi-Fest am Jersleber See. Einen Tag lang wird mit Musik und Farben gefeiert. Auch Familien sind gerngesehen.

Fest der Farben: Im August wird es bunt am Jersleber See

Jersleben. - Sommer, Sonne, Farbpulver - und dazu noch Musik gibt es am Sonnabend, 10. August, am Jersleber See. Denn dann steigt dort ein traditionell aus Indien stammendes Holi-Fest für die ganze Familie. Los geht es um 12 Uhr. „Feiern dürfen wir bis 22 Uhr. Ab 13 Uhr zählen wir stündlich gemeinsam einen Countdown an und dann wird es bunt“, erklärt Veranstalter Fabian Schmelzer.

Denn dann dürfen alle Besucher das farbige Pulver, wie bei Holi-Festen üblich, in die Luft werfen. Weil bis zum Ende des Open-Air-Events die beiden Tüten, die es zur Eintrittskarte dazu gibt, sicher nicht reichen werden, wird vor Ort für Nachschub gesorgt. Denn das Mitbringen eigener Farbbeutel ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. „Ich habe 3.000 Beutel bestellt, die sind mit Zertifikat und wurden und von einem deutschen Labor auf Staubexplosivität geprüft und sind gesundheitlich sowie dermatologisch unbedenklich“, erklärt Schmelzer. Denn gerade im Internet gebe es häufig Holi-Pulver zu kaufen, bei dem die Herkunft der Farben nicht nachvollziehbar sei. „Sicherheit geht vor.“

Das wird empfohlen

Empfohlen wird daher auch zum Schutz der Augen eine Sonnenbrille zu tragen. Kontaktlinsenträger sollten an diesem Tag lieber zur Brille zu greifen. „Haltet zum eigenen Schutz bitte während der Countdowns die Augen und den Mund geschlossen“, bittet Schmelzer. Ebenso seien die Farben zwar auswaschbar, dennoch sollten nicht die besten Klamotten aus dem Schrank gesucht werden. Weiße oder helle Kleidung verstärke aber den farbenfrohen Effekt des Pulvers. Um Handys und Kameras vor dem Farbpulver zu schützen seien zudem Zipp-Beutel eine gute Möglichkeit.

Da es beim Holi-Fest um Spaß geht, und auch Kinder ab sechs Jahren schon mitmachen dürfen, spielt auch die gegenseitige Rücksichtnahme eine Rolle. „Es sollte respektiert werden, wenn andere Besucher nicht mit dem Farbpulver beworfen werden wollen“, sagt Schmelzer. Teilnehmen können Jugendliche ab 16 Jahren, jüngere Besucher benötigen eine volljährige Begleitperson mit Muttizettel.

Drei DJs werden bei der Open-Air-Party abwechselnd auflegen. „Musik gibt es querbeet, von Elektro über Partymusik, bis instrumental - da ist für jeden etwas dabei.“ Bei schönem Wetter ist auch das Baden im See möglich. „Sollte es regnen oder Gewitter angesagt sein, kann es sein, dass wir das Fest nochmal kurzfristig verschieben müssen“, sagt Schmelzer. Das werde in dem Fall rechtzeitig bekannt gegeben. Der Eintritt zum Holi-Fest kostet 15 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 7,50 Euro. Im Preis sind zwei Farbbeutel enthalten.