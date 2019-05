In der zweiten Etage brannte es in der Mädchentoilette. Foto: Gudrun Billowie

Wieder wurde in einer Toilette der Gemeinschaftsschule "Gottfried Wilhelm Leibniz" in Wolmirstedt ein Papierhandtuchspender angezündet.

Wolmirstedt l Erneut wurde in der Leibniz-Schule ein Papierhandtuchspender angezündet. Über 200 Schüler waren gerade auf dem Weg vom Pausenhof ins Schulgebäude, als der Brand gemeldet wurde. Schüler und Lehrer wurden in die Turnhalle evakuiert. Brandort war die Mädchentoilette in der zweiten Etage.

Der zweite Obergeschoss war voller Rauch. Die Feuerwehr rückte mit 35 Einsatzkräften an und brachte den Brand unter Kontrolle. Anschließend wurde das Schulgebäude gelüftet. Aufgrund des beißenden Geruchs konnte der betroffene Schulflügel nicht mehr benutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten nach Hause gehen, die verbliebenen wurden im Speiseraum betreut.

Bereits im Februar 2019 brannte es in der Schule.