Insgesamt 14 Gasflaschen fanden die Einsatzkräfte in der Brandwohnung am 14. Mai 2020. Nur einer von insgesamt 82 Einsätzen im zurückliegenden Jahr für die Wolmirstedter Feuerwehr. Archivfoto: Gudrun Billowie

Die freiwillige Feuerwehr befindet sich im Lockdown. Dadurch können weniger Einsatzkräfte geschult werden. Auch die Zahl der Einsätze sinkt.

Wolmirstedt l Ruhig ist es derzeit im Gerätehaus der Wolmirstedter Feuerwehr im Bauernweg. Wehrleiter Marco Reinhardt kann aktuell nur mit den Schultern zucken, wenn es um die Thematik „Coronavirus“ geht. „Einsätze fahren wir zur Zeit, aber mehr auch nicht“, erklärt er. Der Dienstbetrieb und die allgemeinen Aufgaben, egal ob technischer oder organisatorischer Natur sind auf ein Minimum reduziert. „Aktuell befindet sich die Freiwillige Feuerwehr seit November im Lockdown.“ Das bedeute vor allem dass keine Ausbildung für die Einsatzkräfte oder die Jugendfeuerwehr stattfinde. „Gerade unsere Jugendlichen wöllten gerne wieder lernen, aber das geht leider nicht.“ Bei den Erwachsenen der aktiven Abteilung sei das nicht viel anders. „Natürlich fehlt den Kameraden die Zeit zusammen, aber wenn wir nicht dürfen, dann müssen wir eben abwarten bis es wieder geht“, zeigt sich der Wehrleiter leicht resigniert. Nichtsdestotrotz sei die Mannschaft dennoch hoch motiviert und vor allem einsatzbereit. Allein in diesem Jahr galt es bereits 20 Einsätze zu bewältigen. Zuletzt waren die Brand-schützer unter anderem zum Brand der Farsleber Mülldeponie gerufen worden. Auch hier gilt: Der Mundnasenschutz ist bei jedem Einsatz Pflicht.



Weniger Einsätze als in den Vorjahren

„Zum einen wollen wir unsere Einsatzkräfte nicht unnötig mit dem Virus gefährden und zum anderen erfüllen wir ja auch eine gewisse Vorbildfunktion für unsere Bürger.“ Auch die anderen Ortswehren, mit denen die Zusammenarbeit wie immer vorbildlich funktioniert habe, würden sich daran halten. Rückblickend auf das letzte Jahr zieht Marco Reinhardt ein positives Fazit. Zwar sei man weniger Einsätze gefahren, als in den Vorjahren. Hier waren es meistens rund 100 Einsätze im Jahr. „2020 sind wir durchschnittlich alle vier bis fünf Tage ausgerückt“, erläutert er. Insgesamt seien die Wolmirstedter 82-mal von der Rettungsleitstelle des Bördekreises in Haldensleben alarmiert worden. Dabei habe insgesamt 39-mal das Stichwort Technische Hilfeleistung auf dem Digitalen Meldeempfänger gestanden. „Das umfasst so ziemlich alles was nicht in den Bereich der Brandbekämpfung fällt“, erklärt Reinhardt. Das sei zum Beispiel die Nottüröffnung oder die Tragehilfe für den Rettungsdienst sowie die Beseitigung von Ölspuren, zum Beispiel nach Verkehrsunfällen, oder die Rettung von Tieren. „Zum Beispiel wurde unsere Drehleiter nach Glindenberg alarmiert, weil auf einem Dach eine Katze in Notlage geraten war.“ Ein anderes mal sei man nach Elbeu gerufen worden, weil dort Pferde ausgebüchst waren. Auch Unwetter hätten für insgesamt acht Einsätze gesorgt.



Zu Brandeinsätzen wurden die Männer und Frauen im zurückliegenden Jahr insgesamt 43-mal gerufen. „Das reicht dann wirklich von der brennenden Mülltonne, über den Wohnungsbrand bis hin zur Brandmeldeanlage. Allein mit letzterem Stichwort sei man zu 24 Einsätzen alarmiert worden.“ Mehr als die Hälfte der Einsätze seien überörtlich erfolgt. Immerhin verfügen die Wolmirstedter über ein wichtiges Rettungsgerät, welches auch von anderen Gemeinden benötigt wird. „Unsere Drehleiter wird aufgrund von Hilfeleistungsabkommen in bestimmte Gemeinden mitalarmiert. Unter anderem waren wir letztes Jahr damit in Barleben, der Niederen Börde oder in der Gemeinde Elbe-Heide.“



Drehleiter sollersetzt werden

Gerade der häufige Einsatz des speziellen Hubrettungsfahrzeugs macht sich langsam bemerkbar. Das Fahrzeug ist seit 1994 bei uns und nicht mehr unbedingt auf dem modernsten Stand der Technik. Zum Glück ist ein Ersatz in Sicht. Aktuell sei geplant, dass die Wolmirstedter 2023 eine Drehleiter bekommen, allerdings müssten dabei noch etwaige Fördermittel geprüft werden. Ähnlich sieht es auch beim Tanklöschfahrzeug aus. „Das ist gerade einmal drei Jahre jünger. Allerdings macht sich jetzt langsam bemerkbar, dass die Reparaturen zunehmen.“ Hier gebe es aber aktuell noch keine konkreten Pläne. Genauso sieht es auch beim Gerätehaus im Bauernweg auf. Hier hofft Reinhardt ebenfalls, dass die Wache irgendwann auf den neuesten Stand gebracht oder neu gebaut wird.



Lebensgefährlicher Einsatz für Brandschützer

Besonders bei den Brandeinsätzen ist Reinhardt und seinen Brandschützern ein Einsatz im Gedächtnis geblieben. Am 16. Mai 2020 waren die ehrenamtlichen Helfer in die Burgstraße zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand gerufen worden. „An und für sich klang das für uns nach einem routinemäßigen Einsatz“, erläutert der Wehrleiter. Beim Eintreffen habe man bereits eine Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt. Daraufhin sei ein Trupp unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vorgegangen habe die starke Verqualmung sowie den Brand bestätigt. Während die Einsatzkräfte löschen, machen sie eine lebensgefährliche Entdeckung. „Unsere Trupps haben mehrere Gasflaschen gefunden“, erinnert sich Reinhardt. Insgesamt 14 dieser Behältnisse habe man aus der Wohnung bergen müssen. Andererseits hätten die Einsatzkräfte auch richtig reagiert. Der Brand wurde übrigens durch fahrlässige Brandstiftung ausgelöst. Der 42-jährige Mieter der Wohnung wurde im Dezember 2020 zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.



„Das hat uns mal wieder gezeigt, wie gefährlich unser Ehrenamt eigentlich ist.“ Das liege nicht zuletzt an der sehr guten Ausbildung, welche die Kameraden nicht zuletzt bei ihren Dienstabend durchführen würden. „Ich hoffe, dass wir bald wieder in den Dienstbetrieb übergehen können, damit wir für solche Situationen gewappnet sein können“, so Marco Reinhardt.



Mit Hygienekonzepten sei das bestimmt möglich. Bei anderen Feuerwehren würden auch schon wieder Dienste durchgeführt.