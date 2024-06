Einen Brand hat es in Niederndodeleben gegeben. Davon betroffen war ein Döner-Grill an der Magdeburger Straße.

Feuerwehr löscht Brand in Döner-Grill in Niederndodeleben

Feuer in der Börde

Niederndodeleben/jh. - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten in der Nacht zum Sonnabend an die Magdeburger Straße in Niederndodeleben. Dort brannte ein Döner-Imbisswagen. „Der Brand wurde gegen 23.30 Uhr festgestellt“, informiert Jan Tiedge vom Polizeirevier Börde. Ihm zufolge hätten die herbeigerufenen Feuerwehrleute den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern können.

Die Ermittlungen zur Brandursache habe nun die Kriminalpolizei übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne dazu noch keine Auskunft gegeben werden.