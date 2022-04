Feuerwehr übt Ernstfall auf Firmengelände in Wolmirstedt

Die Feuerwehr Wolmirstedt musste am Montagabend zwei Einsatzszenarien abarbeiten. Der Leistungstest der Einsatzkräfte fiel durchaus positiv aus.

In einem der Werkstattgebäude ist ein Brand ausgebrochen. Unter Atemschutz musste dieser gelöscht werden.

Wolmirstedt - Große Aufregung am Montagabend in der Wolmirstedter Schwimmbadstraße. Dort war es gegen 18.45 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Mehrere Fahrzeuge rückten auf dem Firmengelände der Segment-Behälter-Bau GmbH an.