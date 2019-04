Freier Eintritt und warmes Wasser: Darauf können sich Besucher des Kalibades Zielitz freuen. Das Freibad startet in die Saison 2019.

Zielitz l „Wir sind soweit, es kann losgehen!“ stellt Schwimmmeister Thomas Metje zufrieden fest. Gemeinsam mit der Fachangestellten für Bäderbetriebe Nancy Lauenroth, Servicekraft Bianka Schröter sowie unterstützt von Arbeitern der Gemeinde Zielitz hat er im Vorfeld die Vorbereitungen für entspanntes Badevergnügen erledigt. Am Sonnabend um 10 Uhr öffnen sich die Türen zum Kalibad. „Wir sind auf den Besucheransturm bestens vorbereitet. Ab 27. April bis 8. September werden wir für unsere Gäste da sein“, stellt Nancy Lauenroth klar.

Klingt die Wetterprognose für Sonnabend zunächst wenig einladend – die Tagestemperaturen sollen etwa 19 Grad betragen, die Regenwahrscheinlichkeit bei 62 Prozent liegen – müssen sich die Gäste nicht vor kaltem Wasser fürchten. Wie in jedem Jahr wird das Wasser in den Edelstahlbecken auf die angenehme Temperatur von 26 Grad Celsius angewärmt. Im Kinderbecken wird es sogar noch wärmer sein. Pünktlich zum Saisonstart öffnet auch ein neuer Betreiber auf dem Schwimmbadgelände einen Imbiss und sorgt für die Verpflegung der Badegäste.

Wasser wird angeheizt

Bereits im Februar hatte das Kalibadteam die Vorbereitungen in Angriff genommen. Drei Becken waren zu reinigen und nacheinander mit Wasser zu befüllen. Das habe einige Zeit beansprucht, so der Schwimmmeister. „Ist ein Becken gereinigt, dauert es eine Woche, bis es mit Wasser befüllt ist.“ Vor dem Befüllen hat der Schwimmmeister die Becken aufmerksam inspiziert. „Es sind die ganz normalen Wartungsarbeiten erforderlich gewesen. Hier und da war mal eine Fuge mit Silikon abzudichten. Ansonsten zeigte sich alles im grünen Bereich.“

Knapp 750 Kubikmeter Wasser fassen die drei Becken. Rund 450 Kubikmeter nimmt das Schwimmerbecken auf. Für die Erstbefüllung sei Wasser aus dem Trinkwassernetz verwendet worden, so der Schwimmmeister. Thomas Metje hat sich aber nicht nur um das kühle Nass gekümmert. „Die Chlorgasanlage und die gesamte Mess- und Regeltechnik sind angefahren worden. Und drei Tage vor der Eröffnung habe ich begonnen, das Wasser anzuheizen.“

Unterdessen kümmerten sich Nancy Lauenroth und Bianka Schröter die Pflege der Außenanlagen, legten auch im Gebäudeinneren tatkräftig Hand an. „Es gab allerlei zu tun, unsere Aktionen glichen einem Hausputz“, erinnert sich die Fachangestellte.

Schwimmkurse im Angebot

Zum Team des Zielitzer Bades gehört auch in diesem Jahr wieder Detlef Planert. Der lizenzierte Rettungsschwimmer wird ein wachsames Auge auf die Badegäste haben. Bemerkenswert: Das vergangene Jahr ist ohne gravierende Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Hier und da habe es mal kleinere Blessuren gegeben, für die ein Pflaster ausgereicht habe, erinnern sich die Schwimmmeister.

Das Kalibad wird von Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Zur Hauptsaison – den Pfingst- und Sommerferien – ist das Bad von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr besuchbar. Erwachsene bezahlen drei Euro, Kinder ab drei Jahren und Rentner 1,50 Euro. Informationen dazu gibt es vor Ort bei den Verantwortlichen. Auch für Schwimmkurse sind Kapazitäten gegeben. Eltern können ihre Kinder ab sechs Jahren ab sofort per Email: kalibad-zielitz@elbe-heide.de zum Schwimmunterricht anmelden. Übrigens haben im vergangenen Jahr insgesamt 74.625 Gäste das Zielitzer Freibad besucht.