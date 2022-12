Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf bei Magdeburg erhält Magirus-Löschfahrzeug

Die Gemeindefeuerwehr hat ihren Fuhrpark aufgefrischt. Die jüngste Anschaffung traf am Mittwochabend in Meitzendorf ein. Für die Einsatzkräfte bedeutet das Fahrzeug einen wichtigen Meilenstein.

Meitzendorf - 22 Jahre ist es her, dass die ehrenamtlichen Brandschützer der freiwilligen Feuerwehr mit neuer und vor allem moderner Lösch- und Hilfeleistungstechnik ausgestattet wurden. Seitdem hat sich viel im Brandschutzwesen und auch in der Gemeinde Barleben getan. Mit einer veränderten Gefahrenlage und stetig steigenden Ansprüchen an die Feuerwehr kamen die Meitzendorfer zuletzt mit ihren Fahrzeugen an die Grenze. Das soll sich nun ändern – die kleine Ortsfeuerwehr verfügt nun über eines der modernsten Löschfahrzeuge im Großraum Magdeburg.