Holunder-Entdeckerpfad Freiwilligenbüro der Hohen Bördevergibt Anstecknadel

Was die Harzer Wandernadel im Harz ist, das ist die Holunder-Wandernadel in der Hohen Börde. Also fast. Als eine der ersten hat Martina Neubauer aus Wellen alle Stempelstellen rund um Niederndodeleben abgewandert.