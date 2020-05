Den Reit- und Fahrverein (RuF) Samswegen trifft die Corona-Krise hart. Die großen Veranstaltungen fallen wohl allesamt aus.

Samswegen l Eigentlich hätte am 1. Mai wieder das beliebte Ringreiten auf dem Reitplatz in Samswegen die Besucher in seinen Bann gezogen. Für gewöhnlich pilgern zu dem Event zahlreiche Pferdesportfreunde und Ausflügler in den Ort. Sie kommen aus den umliegenden Orten und der gesamten Region.

„Dieses Mal mussten sich unsere potenziellen Besucher aber etwas anderes für den 1. Mai einfallen lassen“, sagt Dirk Schröder, der zweite Vorsitzende des RuF Samswegen. Es ist sei das erste Mal gewesen, dass das Turnier, das der Verein seit 1994 ausrichtet, ausfallen musste. Schuld daran sind das Corona-Virus und die damit verbundenen Verordnungen der Landesregierung.

Kleinere Brötchen backen

„Das trifft uns genau so hart wie die anderen Vereine“, erzählt der Stellvertreter. Besonders schade ist es in diesem Jahr um die Absage, denn eigentlich war für den heutigen Tag eine ganz besondere Premiere geplant. „Wir wollten erstmals einen Tag ganz für die Fahrer anbieten, auch mit den entsprechenden Wettbewerben“, verrät Dirk Schröder. So hätten die Pferdefans zwei volle Tage mit allem, was das Herz begehrt, genießen können. Auf dem Programm standen Ringreiten und -fahren, sowie Kegelfahren und -reiten und E- und A-Springen. Dazu hätten sich für die Fahrer die Dressur, das Gelände und die Geschicklichkeit gesellt. „Das satte Programm hat seinen Grund, denn die 50 Mitglieder sind fast genau zur Hälfte Reiter und Fahrer.

Auch das Reit- und Springturnier, welches für Anfang Juni geplant war, wird nicht stattfinden. „Eine Verschiebung in den Jahresverlauf ist für beide Events keine Option“, sagt der Stellvertreter. „Etliche unserer Mitglieder sind in der Landwirtschaft tätig. Daher waren auch die Termine so gelegt, dass sie unbeschwert hätten teilnehmen können.“ Einen Reiterherbst gibt es also in Samswegen nicht. Voraussichtlich wären dann wohl kleinere Veranstaltungen möglich. Die Aktiven machen zu der Zeit ihrem Namen alle Ehre, denn sie müssen sich um die zu erwartende Ernte auf den Feldern kümmern.

Versprechen an die Reiterfans

So hat der Vorstand das Jahr 2021 ins Visier genommen. Voraussichtlich können dann die Veranstaltungen stattfinden. „Das hoffen wir doch sehr“, betont Dirk Schröder. „Dann erleben wir eben im nächsten Jahr die Fahrer-Premiere.“ Das Reit-und Springturnier, welches im Zwei-Jahres-Turnus stattfindet, würde lediglich das Jahr wechseln. „Wir sind aber bestrebt, etwas Großes für unsere Besucher auf die Beine zu stellen“, sagt der zweite Vorsitzende. „Das verspreche ich. Schließlich sind wir alle motiviert und immer mit ganzem Herzen bei der Sache.“ Der schönste Lohn sei für ihn und alle Mitglieder immer noch die Freude der Menschen und die große Resonanz.

Kontakt zu Mitgliedern über Whatsapp-Gruppe

Mit den Mitgliedern halten die Verantwortlichen im Vorstand in einer eigenen Whatsapp-Gruppe Kontakt. Aktuelle Infos sind immer dort nachzulesen. Die beliebten gemeinsamen Ausritte pausieren ebenfalls. Derzeit werden die Tiere vorwiegend individuell bewegt. „Das ist zwar auch einmal schön, aber hat wenig mit dem Vereinsgedanken zu tun“, formuliert Dirk Schröder. „Natürlich fehlt uns allen das gemeinsame Erleben.“

Dabei hat das Jahr eigentlich gut begonnen für die Samsweger Reiter. „Wir sind im Januar gemeinsam mit unseren Partnern nach Leipzig gereist“, erzählt der Stellvertreter. „Alle zwei Jahre schauen wir uns da das Weltcup-Springen an. Das dient auch der Weiterbildung und ist mit einem gemütlichen Tag verbunden.“ Die turnusmäßige Wahl des Vorstandes ist erfolgt, wobei es sich mit Christian Bauske als Vorsitzendem und Dirk Schröder um den geschäftsführenden Teil handelt. Dazu gesellen sich fünf weitere Mitglieder im erweiterten Vorstand.

Gemeinsamer Arbeitseinsatz

Die letzte gemeinsame Aktion war ein Arbeitseinsatz am 14. März auf dem Reitplatz. „Die Pflege und das Pflanzen von jungen Bäumen geschieht jetzt im kleineren individuellen Rahmen, um das Kontaktverbot einzuhalten“, schildert Schröder.

Bauske und er sind übrigens seit 2016 im Amt. Seinerzeit löste sich die Abteilung Reiten vom SSV Samswegen, auf Anraten des Gesamtvorstands. Hintergund war die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde Niedere Börde, die auch Auswirkungen auf den Unterhalt der Sportstätten hat (Volksstimme berichtete). Die große Tradition der 1994 gegründeten einstigen Gruppe im SSV wird von den Pferdefreunden seitdem aber nahtlos fortgesetzt.