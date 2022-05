Freundschaft gefeiert: Wittmunder und Barleber weihen Straße ein

Nur wenige Monate oleben die Anwohner der Wittmunder Straße in Barleben, schon stand ein Fest an. Mit Gästen aus Partnergemeinden ist die Gasse im Neubaugebiet Schinderwuhne Süd eröffnet worden.

Gemeinsam mit Kindern haben Dieter Montag, Frank Nase und Rolf Claußen (von links) die Wittmunder Straße in Barleben geweiht.

Barleben - Weit mehr als 100 Gäste haben sich am Sonnabendvormittag auf dem ersten Fest in der Wittmunder Straße in Barleben vergnügt. Anlass war die offizielle Weihe dieser neuen Gasse im Neubaugebiet Schinderwuhne Süd. „Es war knackevoll und ein richtig tolles Fest“, sagte Dieter Montag, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins „Idol“. Unter seiner Federführung wurde das kleine Volksfest organisiert.