Der Großteil der rund 5.000 Grundstücksbesitzer in der Gemeinde erhält dieser Tage einen Grundsteuerbescheid. Offenbar müssen viele tiefer in den Geldbeutel greifen als bisher.

Barleben - Detlev Nicklas wohnt mit seiner Familie seit mehr als 15 Jahren in Barleben. Nun flatterte ihm Post von der Gemeinde ins Haus. „Im Bescheid zur Grundbesitzabgabe 2025 stellt uns die Gemeinde Barleben eine Abgabenerhöhung von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 in Rechnung“, teilt der Barleber mit und fügt hinzu: „Wir gehen davon aus, dass wir damit in der Gemeinde Barleben kein Einzelfall sind.“ Um was geht es genau?