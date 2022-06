Neubau Fünfte Variante für Sozialgebäude am Zielitzer Kalibad

Ein zusätzliches Sozialgebäude soll am Kalibad in Zielitz gebaut werden. In den vergangenen Tagen diskutierten Kultur- und Sozialpolitiker aus Zielitz über vier verschiedene Varianten, dem Gemeinderat empfohlen haben sie jedoch nun eine fünfte.