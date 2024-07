120 Euro für Praktika Gärtnerei, Bauernhof und Co: Neue Prämie findet in Wolmirstedt keinen Anklang

Seit kurzem gibt es für Schüler die Praktikumsprämie in der Landwirtschaft, für Gärtnereien und Tierarztpraxen. Was soll sie bringen und wie könnte sie in Wolmirstedt zukünftig besser genutzt werden?