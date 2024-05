Die Traditionsgaststätte "Zur Sonne" in Angern feiert am 1. Juni ihren 140. Geburtstag. Nach über einem Jahrhundert voller Geschichten und Feiern endet die Ära mit einer letzten großen Party. Inhaberin Anne Fischer plant, das Restaurant nach Silvester zu schließen.

Ein letztes Mal feiern machen in der Gaststätte "Zur Sonne" in Angern

Lore Anne Fischer lädt zur Jubiläumsfeier in die Gaststätte „Zur Sonne“ in Angern ein.

Angern. - „Gastronomie lohnt sich noch“, sagt Anne Fischer, „aber ich habe andere Pläne.“ Doch erst mal wird das historische Anwesen fürs Jubiläumsfest am 1. Juni hergerichtet. Es wird eine der letzten sein. Am Jahresende gibt sie die Traditionsgaststätte „Zur Sonne“ in Angern auf. Das hat auch mit einem schweren Schicksalsschlag zu tun.