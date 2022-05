Gemeinde Barleben und Digitalisierungszentrum starten Online-Umfrage

Wie viel Digitalisierung brauchen wir? Wo sehen Sie die Prioritäten? Das und noch viel mehr will das Barleber Rathaus von den Bürgern wissen.

Vor zwei Wochen haben mehrere Arbeitsgruppen zur Erstellung einer Digitalstrategie ihre Arbeit in Barleben aufgenommen.

Barleben - Im Rahmen der aktuellen Erarbeitung einer Digitalstrategie ruft Barleben seine Einwohner zum Mitmachen auf. Dafür hat die Gemeindeverwaltung eine Online-Umfrage gestartet. „Alle Bürgerinnen und Bürger, die in Barleben wohnen oder arbeiten, sind aufgerufen, sich zu beteiligen“, heißt es dazu auf der Internetseite der Gemeinde. „Wie viel Digitalisierung brauchen wir? Wo sehen Sie die Prioritäten“, wird unter anderem gefragt.

Digitalisierung durchziehe alle Lebensbereiche und werfe Fragen auf, so beispielsweise, „wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen kann, wie Mobilität intelligenter und umweltfreundlicher wird, wo Bildung von der Digitalisierung profitiert und in welchen Bereichen sie aber auch analog bleiben muss“. Auch soll beantwortet werden, wie die Verwaltung effizienter werden, wie Generationen besser vernetzt zusammenwirken und wie wirkliche Bürgerbeteiligung dauerhaft funktionieren könne.

„Mit der Beantwortung unserer Bürgerumfrage für die 'Digitalstrategie der Gemeinde Barleben 2030' helfen Sie uns, die für Sie relevanten Themen und Bereiche aufzugreifen“, wird weiter mitgeteilt. Daher sei die Verwaltung bemüht, so viele Anregungen wie möglich in die Strategie aufzunehmen. „Wir bitten Sie deshalb, uns ehrlich von Ihren bisherigen Erfahrungen zu berichten und uns insbesondere auf Problemstellen hinzuweisen – damit wir dies in unserer künftigen Strategie einfließen lassen können“, heißt es weiter.

Die Beantwortung der Fragen werde nur rund 15 Minuten dauern. Am Ende werden Angaben zu Geschlecht, Alter, Bildungsabschluss und der beruflichen Situation erbeten. Diese Informationen würden benötigt, um digitale Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen machen zu können. E-Mail-Adresse und Namen werden nicht abgefragt. Die Umfrage endet am 30. November 2021.

Die Erarbeitung der Digitalstrategie fällt in den Bereich des „Digitalisierungszentrums Barleben“. Das Landeswirtschaftsministerium steuerte zu den Gesamtkosten in Höhe von 100000 Euro 80 Prozent bei. Die Einrichtung fügt sich als eines von drei Projekten in eine Gesamtstrategie der Gemeinde ein.

Der Online-Fragebogen steht hier.