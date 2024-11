Groß Ammensleben - In der Sporthalle „Niemanns Land“ in Groß Ammensleben herrscht gute Stimmung. Vor allem, wenn die Mitglieder des örtlichen Tischtennisvereins trainieren. Schließlich können die Sportler eine neue Ausrüstung nutzen. Dank Sponsorengeldern konnten nämlich Tischtennisplatten angeschafft werden. Doch um noch wettkampftauglicher zu sein, fehlte es an Handtuchboxen sowie an Schiedsrichtertischen mit Zählgarnituren und neuen Netzen. Wie ein Förderprogramm der Gemeind helfen konnte.

