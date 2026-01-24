Die Kommunalpolitiker sollen am 28. Januar über den Vorstoß des Bürgermeisters Frank Nase votieren. Doch es hagelt Kritik.

Streitthema ist das Bürogebäude, dass ohne Zustimmung Barlebens in der Steinfeldstraße im TPO errichtet wird und zehn Millionen Euro kosten soll.

Barleben - Die Mitglieder des Barleber Gemeinderates müssen sich doch mit der TPO-Causa befassen. Während der von der Verwaltung einberufenen Sondersitzung am Mittwoch, 28. Januar, ab 18.30 Uhr werden die Kommunalpolitiker voraussichtlich über den von Bürgermeister Frank Nase (CDU) forcierten Austritt Barlebens aus dem Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ votieren. Das geht aus der vorbereiteten Beschlussvorlage hervor. Doch damit geben sich nicht alle zufrieden.