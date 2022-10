Was sich in Barleben auf den Friedhöfen ändern wird

Die Friedhöfe in Barleben werden sich verändern. Auf allen Friedhöfen soll es künftig mehr Angebote für Urnenbestattungen geben. Das steht in der neuen Friedhofssatzung, die jetzt im Gemeinderat beschlossen wurde.

Barleben - Die Friedhöfe in der Gemeinde werden sich wandeln. So soll es künftig auf den Friedhöfen in den Ortschaften Barleben, Meitzendorf und Ebendorf mehr Angebote an Urnenbestattungen geben. Dafür haben die Mitglieder des Gemeinderates den Weg frei gemacht. Mit den neuen Grabarten will die Gemeinde einer veränderten Trauerkultur Rechnung tragen. Der allgemeine Trend geht offenbar hin zu pflegearmen und kostengünstigeren Grabstätten.