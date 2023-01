Gibt es doch noch Hoffnung für öffentliches W-Lan in Wolmirstedt?

In Sachsen-Anhalt sind mittlerweile 100 Projekte für öffentliches W-Lan gefördert worden. Auch in Wolmirstedt könnte das möglich werden.

Wolmirstedt - Kein öffentliches W-Lan an neuralgischen Punkten in Wolmirstedt – die Stadtverwaltung in der Ohrestadt will kein öffentliches Internet für Bürger und Besucher. In der letzten Woche hatte das Bürgermeisterin Marlies Cassuhn gegenüber den Stadträten mitgeteilt.