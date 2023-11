In Wolmirstedt praktiziert nur noch eine einzige Kinderärztin. Genügt das, um den kranken Nachwuchs zu versorgen? Das sagt die Kassenärztliche Vereinigung dazu.

Gibt es in Wolmirstedt genug Kinderärzte?

Nicht alle Kinderarztstellen in der Börde sind besetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - In der großen Familienumfrage der Volksstimme bemängelten Wolmirstedter vor allem die medizinische Versorgung. Das wird auch landesweit als Manko gesehen, vor allem die schwierige Suche nach Kinderärzten. Schlechter nur als die Frage nach genügend Kinderärzten schneidet die Frage nach schnellen Arztterminen ab. Wie also werden Kinder in Wolmirstedt medizinisch versorgt?