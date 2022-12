Glasfaser: Kuddelmuddel der Anbieter in Wolmirstedt

Drei Unternehmen legen in Wolmirstedt Glasfaser bis ins Haus. Bürger verheddern sich mitunter im Konkurrenzgerangel der Anbieter. Außerdem ist mit der Backofenbreite ein ganzes Wohngebiet außen vor.

MDDSL startet den Glasfaserausbau in Mose. Sobald der Frost weicht, wird das Kabel in die Erde gespült.

Wolmirstedt - Norman Schulze wohnt in Mose und würde gern ab und zu im Homeoffice arbeiten. Doch seine Internetverbindung lässt das nicht zu. Also pendelt er jeden Tag zwischen Mose und Leipzig und sehnt den Tag herbei, an dem er ein Glasfaserkabel ins Haus bekommt.