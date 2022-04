Glindenberger treffen sich zum Frühjahrsputz

Glindenberg - Im Frühling findet traditionell in vielen Städten und Gemeinden der alljährliche Frühjahrsputz statt. Anwohner versammeln sich, um das Ortsbild wieder auf Vordermann zu bringen. So geschehen auch am Samstagvormittag in Glindenberg. Das erste Mal nach der Coronapause konnte wieder im großen Stil klar Schiff gemacht werden.