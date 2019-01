Der Wolmirstedter Gospelchor singt seit 20 Jahren. Chorleiter Axel Rose will jetzt eine Gospelkantorei für Kinder gründen.

Wolmirstedt l Die Erleuchtung kam Axel Rose während der Jubiläumskonzerte des Wolmirstedter Gospelchores. „Das war richtig großes Kino - mit Band und Lichtshow.“ Die Frage folgte: Woran liegt das, was macht diesen Erfolg aus? Eine Antwort fand er im Altersdurchschnitt. „Wir haben viele junge Leute und viele im mittleren Alter.“ Von so viel Jugend träumen viele Chöre, doch Axel Rose gibt sich nicht zufrieden. Wie sieht es in zehn Jahren aus?

Die Antwort lautet: Nachwuchsförderung. Deshalb möchte er eine Gospelkantorei für Kinder von 10 bis 17 Jahren ins Leben rufen. „Noch gibt es in Deutschland keine einzige dieser Art“, hat er recherchiert, „wenn wir das hinbekommen, sind wir Vorreiter.“

Gospelmusik zeigt Seele, hat ihren Ursprung in afroamerikanischen, christlichen Gemeinden, vereint Blues, Jazz und christliche Popmusik. „Wer bei uns mitsingt, muss nicht christlich sein“, stellt Axel Rose dennoch klar. Kirchenzugehörigkeit ist nicht erforderlich, es geht um die Musik. „Wir wollen eine Qualität erreichen, mit der wir konzertieren können.“ Sei es mit einem klassischen Chorprogramm, einem Musical oder Gospeloratorium.

Das Projekt läuft unter dem Dach der Kirche, Proben werden vermutlich in der Katharinenkirche sein, dort, wo der „große“ Gospelchor ebenfalls seine Heimstatt hat. Den Rückhalt der Verantwortlichen hat Axel Rose schon bekommen, mit seiner Idee ist er offene Türen eingerannt.

„Wir freuen uns über Nachwuchs“, begründet Superintendent Uwe Jauch die Unterstützung durch die Kirche, „es ist sehr schön, wenn junge Leute zum Singen motiviert werden.“ Außerdem könne dadurch bestenfalls mit manchem Vorurteil aufgeräumt werden, das lauten: hinter Kirchentüren werden „nur“ uralte Choräle gesungen. Dem ist nicht so, der Superintendent ist selbst sehr musikalisch, gehört zum sehr erfolgreichen Quartett mit dem Namen „Supcooltour“. „Für moderne Musik sind wir sehr offen.“

Kinder fehlen noch

Axel Rose hat also schon viel beisammen: Eine Idee, Unterstützer, einen Plan. Nun fehlen nur noch Kinder. „Ich werde demnächst in Schulen Werbung machen.“ Auch andere Kooperationspartner schweben ihm vor, unter anderem ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. „Außerdem werde ich Internetwerbung starten, vielleicht lustige Videos posten. Mit einer Gruppe von zehn Kindern können wir beginnen.“ Ihm schwebt der Chorbeginn zum nächsten Schuljahr vor.

Axel Rose ist 33 Jahre alt und Vater von vier Kindern. Den Wolmirstedter Gospelchor hat er im Oktober 2017 von Konstanze Schlegel übernommen. In diesen „großen“ Chor könnten die Kinder der Gospelkantorei nach ihrem 18. Geburtstag wechseln.

Wer in der Gospelkantorei mitsingen möchte, kann sich auf intensive Proben freuen. Es gibt eine Grundausbildung für den Chorgesang, doch Axel Rose möchte mehr vermitteln. „Im Chor lernen Kinder Werte wie Verlässlichkeit, im Team zu arbeiten und auch, mit natürlichen Autoritäten umzugehen.“ Er möchte, dass die Kinder mit dem Gefühl aus jeder Probe gehen: Wir haben was geleistet. „Vielleicht dient so ein Chor, so eine Gemeinschaft, auch dazu, dass Jugendliche in der Region verwurzelt bleiben, als Erwachsene nicht weggehen.“

Wer im Kindergospelchor mitsingen möchte, kann sich auf der Internetseite des Wolmirstedter Gospelchores anmelden.