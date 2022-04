Große Pläne für das Zielitzer Kalibad

Es ist eines der beliebtesten Bäder in der Börde: das Kalibad. Zum Start in die Badesaison wollen sich die Zielitzer Vereine dort präsentieren.

Zu letzten Absprachen für das Fest am Sonnabend im Kalibad Zielitz trafen sich Organisatoren und Vertreter der Vereine.

Zielitz - Auf jeden Fall haben sich die Organisatoren des Festes der Vereine in Zielitz einen großartigen Rahmen ausgesucht. Im Zuge des Starts in die Badesaison wollen sich die Zielitzer Vereine im Kalibad präsentieren. Und so erwarten sowohl die Vereinsmitglieder als auch die Schwimmbad-Mitarbeiter, dass sie zum Besuchermagnet werden.