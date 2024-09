Die Hebesätze sollen in Wolmirstedt angepasst werden. Damit kämen auf die Einwohner vereinzelt höhere Kosten zu. So viel mehr müssen sie voraussichtlich zahlen.

Wolmirstedt. - Die Größe des Grundstücks, das Alter des Gebäudes, Besonderheiten der Grundstücksausstattung – all das sind Punkte, die Eigentümer in Wolmirstedt zuletzt beantworten mussten. Einher mit der Reformierung der Grundsteuer gehen vielerorts auch neue Hebesätze, die über die zu zahlenden Kosten entscheiden. So auch in Wolmirstedt. Demnach ist der Verwaltung zufolge geplant, die Hebesätze anzuheben.