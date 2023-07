Was mit zwei engagierten Frauen 2019 begann, ist heute zu einer fast dorfweiten Initiative geworden: Mit verschiedenen Aktionen wird Geld für ein besonderes Projekt gesammelt.

Arbeitseinsatz auf dem Spielplatz – am Sonnabend beginnt hier um 14 Uhr das Spielplatzfest.

Gutenswegen - Als ein Löschwassertank unter den Spielplatz in Gutenswegen eingelassen wurde, mussten zahlreiche Spielgeräte weichen. „Und die, die jetzt noch stehen, sind so marode, dass sie den nächsten TÜV nicht überstehen“, schätzt Erika Moritz ein. Denn Rutsche und Schaukel sind in keinem guten Zustand.

Doch das möchte sie nicht einfach so hinnehmen. Deshalb begann sie 2019 gemeinsam mit ihrer Freundin, mit Kaspertheater Geld zu sammeln. „Das war natürlich nicht viel, was wir da zusammen bekommen haben“, erzählt sie lächelnd.

Geld reicht längst noch nicht aus

Förderanträge wurden gestellt, die 22 umsatzstärksten Unternehmen angeschrieben. Mit wenig Erfolg. Die Sparkasse gab etwas, ebenso das Kaliwerk. Eine Linken-Politikerin spendierte ihre Diäten. Es wurden Feste und Aktionen organisiert. Auf diese Weise sind mittlerweile über 8.000 Euro zusammen gekommen. „Dafür bekommt man aber kaum etwas“, sagt die engagierte Frau ernüchtert. Sowie Geräte im öffentlichen Raum aufgestellt werden, gibt es Vorgaben einzuhalten.

Nebenbei im Gespräch. Foto: Erika Moritz

Die Schule hat bereits vor Jahren dicht gemacht, in diesem Jahr wird auch der Kindergarten für immer seine Türen schließen. Einen Treffpunkt wird es dann nicht mehr geben. Deshalb gibt bereits einen sehr konkreten Plan, wie der jetzige Spielplatz künftig aussehen soll. Es wurde Kontakt zu einer Firma aufgenommen, die nachhaltige Plastikgeräte anbietet. „Das soll ja alles auch die nächsten 30 Jahre halten“, sagt Erika Moritz bestimmt. Von einem Kletterturm hat sich die Initiative bereits verabschiedet. Mit gut 26000 Euro ist dieser viel zu teuer. Aber eine überdachte Sitzgelegenheit, eine Rutsche mit Kletternetz und etwas mehr sollten schon drin sein. Kosten: Geschätzte 40.000 Euro.

Die Gemeinde hat kein Geld, also ist weiterhin Privateinsatz gefragt. „Wo sonst sollen sich Kinder, Jugendliche und Familien im Ort noch treffen?“, begründet Erika Moritz ihre Motivation. Und damit steht sie längst nicht mehr alleine da. Mehrere Familien sind mit ihr im Einsatz. Wer sich engagieren möchte, ist willkommen. Kontakt: 01 76/31 14 13 36.

In dieser Woche gab es wieder einen Arbeitseinsatz, der Platz wurde hergerichtet, die Bänke bekamen einen neuen Anstrich. Morgen, 8. Juli, beginnt hier um 14 Uhr das Spielplatzfest mit Hüpfburg und allerlei Spielen für die kleinen und großen Besucher. Und dabei werden wieder Spenden gesammelt, um dem Treffpunkt für alle Generationen in Gutenswegen ein Stück näher zu kommen.