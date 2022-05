Hat diese Häuser Wolmirstedts niemand lieb?

Wolmirstedt hat sich seit der Wende gemausert, besonders im historischen Stadtkern wurden viele Häuser saniert. Doch was ist mit denen, für die sich noch keiner begeistern konnte?

Die Friedensstraße 12 befindet sich in bester Lage und in einem erbärmlichen Zustand. Hat dieses Haus eine Zukunft?

Wolmirstedt - In der Friedensstraße dümpeln gleich zwei Häuser dem Verfall entgegen. Dabei stehen sie in bester Innenstadtlage, in einer Reihe mit Häusern, die von ihren Besitzern liebevoll saniert wurden. Kann diesen Ruinen niemand helfen?