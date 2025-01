Hauptgewinn für Barleben Ärztin eröffnet Praxis in Ebendorf - und schafft damit eine Sensation

In Ebendorf hat Andrea Steidl eine neue Hausarztpraxis eröffnet. So gut ist die medizinische Versorgung in der Gemeinde Barleben jetzt aufgestellt und darum ist die Praxis etwas ganz Besonderes.