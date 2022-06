Hoffest der Agrargenossenschaft: Seit 30 Jahren in Barleben

Die Agrargenossenschaft Magdeburg-Nord ist seit mittlerweile 30 Jahren in Barleben ansässig. Das Jubiläum wurde jetzt zu einem Hoffest auf dem Betriebsgelände genutzt.

Barleben - „Die Börde ohne Landwirtschaft würde einfach nicht funktionieren“, zog Landrat Martin Stichnoth (CDU) am Sonnabendvormittag ein eindeutiges Fazit nach seinem Besuch auf dem Betriebsgelände der Agrargenossenschaft Magdeburg-Nord an ihrem Standort in Barleben. Grund für den Besuch war nicht nur das diesjährige Hoffest der Landwirte, sondern auch ein Jubiläum.